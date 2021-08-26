Таллин, 26 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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С четверга, 26 августа, на территории Эстонии вновь вступила в силу обязанность носить медицинскую маску в помещениях, где не проверяются COVID-справки. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Маски необходимо надевать во всех предназначенных для общего пользования помещениях, куда может зайти каждый желающий и где передвигается много людей.

В первую очередь, это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. Например, носить маски необходимо в магазинах, аптеках, в пунктах обслуживания телекоммуникационных предприятий, банковских и почтовых конторах, библиотеках, в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, Департамента социального страхования, Больничной кассы и тому подобных учреждениях.

Обязанность носить маски не распространяется на детей в возрасте моложе 12 лет и на людей, в случае которых ношение маски не представляется разумным из-за состояния здоровья или в силу иных веских причин.

Также отмечается, что в публичном пространстве, где осуществляется проверка ковид-справок, справки должны предъявлять все клиенты или участники деятельности.