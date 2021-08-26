Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 1 029 человек, что является рекордным показателем в течение нынешней вспышки в Сиднее и его окрестностях. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

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За последние 24 часа в штате от COVID-19 скончались еще три человека.

В то же время в министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса ожидают, что число новых случаев заражения коронавирусом будет расти. В ходе пресс-конференции главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант заявила, что, по всей видимости, суточные показатели по числу инфицированных еще не достигли своего пика.

«Мой посыл правительству состоит в том, что количество случаев заболевания вполне может продолжать расти, прежде чем мы увидим траекторию нисходящей тенденции», — заявила Чант.