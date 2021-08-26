Мельбурн, Австралия, 26 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. 80 случаев заражения коронавирусом выявили в Виктории (юго-восток Австралии) за последние сутки. В настоящее время в штате на карантине изолированы свыше 16 000 человек. Об этом, как передает телеканал Nine News, 26 августа сообщил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс в ходе пресс-конференции.

U.S. Air Force Австралийские солдаты

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Эндрюс также заявил, что правительство штата ожидает прибытия военнослужащих сил обороны Австралии. В частности, их отправят в город Шеппартон для оказания помощи в доставке продуктов и предметов первой необходимости.

В ходе общения с журналистами отмечалось, что военнослужащие не являются органами по поддержанию правопорядка на улицах городов. Соответственно никаких штрафов или предписаний выписывать гражданам они не смогут, поскольку контактировать с местными жителями они фактически не будут. Военные помогут местным властям только в решении логистических задач.