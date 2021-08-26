Канберра, 26 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Австралийской столичной территории зарегистрировали 14 новых местных случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с ранее известными случаями инфицирования, поскольку власти отследили все цепочки заражения. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

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Все зараженные, кроме одного, весь инкубационный период находились на карантине. По словам главы столичного правительства Эндрю Барра, выступившего на пресс-конференции с обновленной статистикой, один человек «по своему незнанию» находился в обществе и контактировал с людьми, не соблюдая режим самоизоляции «очень короткое время».

Напомним, нынешний локдаун в Канберре должен закончиться 2 сентября. 26 августа на заседании кабинета министров будут обсуждены следующие шаги по продлению или смягчению жесткого карантина в столице. Дополнительная информация о том, когда можно будет ослабить ограничения, будет опубликована 27 августа.