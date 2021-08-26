Веллингтон, 26 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 68 новых случаев заражения SARC-CoV-2, в результате чего общее носителей коронавируса в стране достигло 277 человек. Об этом 26 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Общее количество случаев заражения в Окленде сейчас составляет 263, а в Веллингтоне —14. Два новых случая заражения в Веллингтоне связаны с членами семей, которые находились в изоляции во время инкубационного периода.

«Как указывалось ранее, рост числа случаев заболевания на данном этапе не является неожиданным. На пике в прошлом году в Новой Зеландии ежедневно регистрировалось 89 новых случаев … Все больные благополучно переведены в карантинное учреждение в соответствии со строгими процедурами профилактики и контроля инфекционных заболеваний, включая использование всех средств индивидуальной защиты», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Новой Зеландии.