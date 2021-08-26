В одном из штатов Австралии обязали медиков пройти вакцинацию от COVID-19
Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс ввело обязательное требование по вакцинации от COVID-19 для всех медицинских работников. Таким образом, регион стал первым штатом Австралии, где введены требования по обязательной иммунизации. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.
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В заявлении министра здравоохранения штата Брэда Хаззарда говорится, что медицинский персонал должен получить первую дозу вакцины к 30 сентября 2021 г. Медики должны пройти ревакцинацию к 30 ноября 2021 г. или, по крайней мере, записаться на прием второго компонента, чтобы иметь возможность продолжить работу.
«Многие медицинские работники в Новом Южном Уэльсе уже вакцинированы, но если все наши сотрудники будут привиты, это обеспечит большую защиту для пациентов, посетителей и другого медицинского персонала», —говорится в заявлении министра.