Сидней, Австралия, 26 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Больницы на западе Сиднея наводнены пациентами с COVID-19, при этом местные органы здравоохранения оценивают, что около 200 человек поступают с коронавирусом каждый день. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Западный Сидней в настоящее время является эпицентром пандемии COVID-19, и нам необходимо предвидеть объемы наплыва людей, чтобы обеспечить оказание безопасной помощи в наших больницах», — говорится в заявлении местного отделения министерства здравоохранения Западного Сиднея.

В настоящее время министерство здравоохранения по Западному Сиднею оказывает помощь более чем 1 500 пациентам с COVID-19. Отмечается, что медики из Западного Сиднея уже обратились к другим поставщикам медицинский услуг, чтобы справиться с таким наплывом пациентов.