Токио, 26 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м вольным стилем Жданов показал время 1 минуту 26,95 секунды. Победителем стал японский спортсмен Такаюки Сузуки (1.21,58), серебро выиграл итальянец Луиджи Беджато (1.23,21).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Жданов завоевал золотую медаль Параолимпийских на дистанции 50 м брассом.