Екатеринбург, 26 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружили 10 детей, которых не зачислили в 1 классы школ. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Бродяга и малыш

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В регионе проводится акция «Помоги пойти учиться». Полицейские и представители профильных служб посетили семьи, которые состоят на учёте. Было выявлено 10 детей, которых не зачислили в первый класс.

«В отношении нерадивых родителей составлены административные протоколы», — сообщил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября к занятиям в регионе приступят более 993 тыс. учащихся различных образовательных учреждений.