Хельсинки, 26 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. С 27 августа власти Финляндии остановят эвакуацию из Афганистана воздушным путем и начнут выяснять возможность таковой по земле через территорию соседних стран. Об этом 26 августа сообщает телекомпания Yle со ссылкой на источники.

Финляндия

Уточняется, что в финском министерстве иностранных дел заявили, что вывезти с афганской территории к 27 августу всех желающих может не получиться.

«Вполне возможно, что на этом этапе, учитывая имеющееся в распоряжении время, мы не сможем помочь всем. Сейчас мы сосредоточены на воздушной операции. После этого мы посмотрим на другие способы и сделаем оценку того, как людям можно помочь в дальнейшем», — заявил спецпредставитель МИД по Афганистану Пекка Кайхилахти.

Также добавляется, что по окончании эвакуации воздушным путем могут быть рассмотрены варианты вывоза людей из Афганистана по земле, к примеру, через территорию Пакистана и Ирана.

В то же время отмечается, что в настоящее время, по данным Yle, около 170 человек из числа сотрудничавших с финскими властями и международными структурами ожидает эвакуации из Афганистана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета New York Times (NYT) сообщила, что в настоящее время не менее 250 тыс. работавших с США жителей Афганистана все еще не эвакуированы с афганской территории.