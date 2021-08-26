* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Кабуле репортёр афганского телеканала TOLOnews Зияр Яад и его оператор подверглись нападению со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации телеканала, они были избиты террористами на окраине Кабула, когда снимали материал о положении безработных в афганской столице.

Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия Пресса

Уточняется, что инцидент произошёл в квартале Хаджи-Якуб.

«Пока мы снимали, пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, не спрашивая нас, кто мы такие, подняли шум и забрали мой мобильный телефон и камеру моего оператора», — рассказал Яад.

После того, как сотрудники телеканала показали свои удостоверения журналистов, боевики избили их, ударив прикладами оружия.

Заместитель главы Ассоциации журналистов провинции Парван Парвиз Аминзаде заявил, что «отношение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к репортёрам с тех пор, как они взяли под свой контроль весь Афганистан и Кабул, вызывает беспокойство».

В то же время представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «внимательно» следят за инцидентом с Яадом и намерены разобраться в произошедшем.