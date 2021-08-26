Симферополь, 26 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Республике Крым подтвержден 331 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа. Это на 14 случаев меньше, чем сутками ранее — 25 августа сообщалось о 345 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса сразу 500 человек. Зарегистрировано 16 новых смертей среди пациентов с подтвержденным ковидом. На 26 августа в стационарах региона лечение проходят 2 653 пациента с ковидом и пневмонией, 5 383 человека лечатся дома.

За весь период пандемии в Республике Крым подтверждено 69 542 случая аражения, выздоровели 58 777 человек, скончались 2 124 пациента.