Сеул, 26 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 370 493 человека. Об этом 26 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 26 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 27 076 636 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 52,7%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 12 654 405 человек, а препаратом AstraZeneca — 10 955 247 человек, препаратом Janssen — 1 142 960 человека, Moderna — 2 324 024 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 472 455 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 13 358 239 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1882 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 243 317.

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