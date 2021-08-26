Москва, 26 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В России пока не ожидается резких колебаний на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Темпы роста [цен на жилье] уже замедлились сразу после корректировки условий программы льготной ипотеки, — сказала она. — На данный момент уровень цен больше зависит от общего состояния экономики, уровня реальных располагаемых доходов населения. Резких колебаний в среднем по рынку мы не ожидаем. Если экономика будет развиваться стабильно, то в ближайшие годы рост цен приостановится или будет сопоставим с ростом инфляции. Существенное снижение цен возможно при наличии внешних и/или внутренних шоков».

Что касается отдельных проектов и регионов, то, как пояснила Школьная, там возможны колебания цен в пределах 10−20% от текущих уровней.

«Выравнивание баланса спроса и предложения приведет к снижению цен в наименее качественных проектах. Или, например, ввод новых объектов транспортной, коммерческой и социальной инфраструктуры повысит цены в отдельных районах, — сказала экономист. — Увеличение объемов, безусловно, положительно скажется на сдерживании роста цен. К негативным последствиям это может привести, если объемы будут наращиваться без оглядки на качество планирования территорий и качество строительства. Если в индустрии строительства жилья не повышать планку по качеству, мы неминуемо получим долгосрочные ограничения для устойчивого роста, включая социальную напряженность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ невозможно добиться кардинального снижения цен на жилую недвижимость.