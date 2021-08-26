Тбилиси, 26 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 43 653 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4128 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 532 171 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 468 917 победили инфекцию, в том числе 5611 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7028 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 79 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7357 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3448.

Днём ранее в Грузии после проведения 53 747 тестов выявили 5021 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5041 человек, умерли за сутки 58 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 79 смертей среди пациентов с COVID-19 для Грузии является «рекордом» с начала пандемии. Ранее этот показатель достиг максимума 21 августа. Тогда зарегистрировали 74 случая смерти среди пациентов с COVID-19 за сутки.