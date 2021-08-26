Кардинально снизить стоимость жилья в РФ невозможно – экономист
Москва, 26 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В РФ невозможно добиться кардинального снижения цен на жилую недвижимость, но можно уменьшить процент роста и стабилизировать цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина.
«Прежде всего стоит отметить, что объемы строительства в регионах неодинаковы из-за различного уровня спроса на жилье, — сказала Баландина. — Есть регионы с повышенным спросом — например, центральные регионы: московский и санкт-петербургский. На юге России есть регионы с опережающим спросом — это Краснодарский край. В частности, в Новороссийске цены выросли не на 13%, а на 47%, что напрямую связано с притоком рабочей силы. Невозможно снизить цены при повышенном спросе, высокой привлекательности для инвесторов, а также совокупности факторов, о которых сейчас говорят все застройщики».
Во-первых, как пояснила эксперт, это рост цен на строительные материалы: металл, бетон, отделочные материалы. Он вызван инфляционными процессами, удорожанием перевозок и увеличением стоимости металла на мировых биржах. Вторая причина — нехватка строителей, причина которой — пандемия, ограничившая приток из-за рубежа дешевой рабочей силы, занятой в строительстве. Еще один фактор — сокращение числа разрешенных площадок под строительство в центральных регионах и, как следствие, увеличение стоимости перевода целевого назначения земельных участков.
«Так, в Новой Москве она выросла почти в восемь раз, — сказала Баландина. — Кардинально снизить стоимость жилья, к сожалению, не представляется возможным. Но в ряде регионов с мягким климатом, где при строительстве не нужно закладывать требования на — 50 градусов и где другая стоимость земельной площадки, можно если не снизить стоимость жилья, то по крайней мере уменьшить процент роста и стабилизировать цены».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в крупных регионах РФ жилье может продолжить расти в цене.