Москва, 26 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В РФ невозможно добиться кардинального снижения цен на жилую недвижимость, но можно уменьшить процент роста и стабилизировать цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Прежде всего стоит отметить, что объемы строительства в регионах неодинаковы из-за различного уровня спроса на жилье, — сказала Баландина. — Есть регионы с повышенным спросом — например, центральные регионы: московский и санкт-петербургский. На юге России есть регионы с опережающим спросом — это Краснодарский край. В частности, в Новороссийске цены выросли не на 13%, а на 47%, что напрямую связано с притоком рабочей силы. Невозможно снизить цены при повышенном спросе, высокой привлекательности для инвесторов, а также совокупности факторов, о которых сейчас говорят все застройщики».

Во-первых, как пояснила эксперт, это рост цен на строительные материалы: металл, бетон, отделочные материалы. Он вызван инфляционными процессами, удорожанием перевозок и увеличением стоимости металла на мировых биржах. Вторая причина — нехватка строителей, причина которой — пандемия, ограничившая приток из-за рубежа дешевой рабочей силы, занятой в строительстве. Еще один фактор — сокращение числа разрешенных площадок под строительство в центральных регионах и, как следствие, увеличение стоимости перевода целевого назначения земельных участков.

«Так, в Новой Москве она выросла почти в восемь раз, — сказала Баландина. — Кардинально снизить стоимость жилья, к сожалению, не представляется возможным. Но в ряде регионов с мягким климатом, где при строительстве не нужно закладывать требования на — 50 градусов и где другая стоимость земельной площадки, можно если не снизить стоимость жилья, то по крайней мере уменьшить процент роста и стабилизировать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в крупных регионах РФ жилье может продолжить расти в цене.