Мадрид, 26 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Испания достигнет показателя в 70% вакцинированного от COVID-19 населения страны в сентябре 2021 года. Об этом заявила глава минздрава Испании Каролина Дариас, сообщает Prensa Latina.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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По словам министра, на сегодняшний день привиты от COVID-19 уже более 32 миллионов граждан, что составляет уже более 67,3% населения.

Отмечается, что наибольшее число прививок испанцы сделали препаратами Pfizer и Moderna, чуть меньше — AstraZeneca, а также в ещё меньшем числе — препаратом Janssen. При этом власти Испании уже зарезервировали на январь 2022 года поставки французской вакцины Sanofi.