Москва, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Финансовые рынки находятся в неопределённости в преддверии сообщений с проходящего 26−27 августа симпозиума ведущих центробанков в Джексон-Хоуле, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«На нём ожидается прояснение перспектив дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США. Поэтому на валютном рынке доллар напряжённо-спокоен, курс малоизменчив.

Но при этом несколько возрастают котировки нефти, штурмуя рубеж $71 за баррель нефти марки Brent.

Это связано прежде всего с тем, что накануне вышли данные о снижении запасов нефти в США почти на 3 млн баррелей. Оно может свидетельствовать о сокращении избыточного предложения.

На данную совокупность текущих факторов доллар по отношению к рублю реагирует небольшим осторожным усилением. Но котировки поднимаются буквально на несколько копеек, оставаясь вокруг уровня 74 руб./доллар.

Помимо информации с симпозиума, инвесторы сегодня обратят внимание на публикацию протокола заседания Европейского центробанка, показатели ВВП США и Международных резервов ЦБ России.

Наиболее вероятный диапазон движения котировок на 26 августа: 73,60 — 74,50 руб./доллар, — считает эксперт.

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