Астана, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Казахстане в последние годы увеличивается отток населения в другие страны. Об этом сообщает аналитическое издание Ranking.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По данным аналитиков, за первое полугодие 2021 года из Казахстана уехали 14 200 человек. Этот показатель выше, чем за аналогичный период 2020 года на 29,3%. Прибыли в страну за отчётный период 4600 человек, что на 35% меньше, чем годом ранее.

Сообщается, что среди тех, кто покинул Казахстан, много медиков, педагогов, юристов и архитекторов. Среди убывших из страны специалистов в 4,8 раза больше, чем среди прибывших.

Эксперты сообщают, что с 2015 года число тех, кто покидает Казахстан, постоянно росло. В 2020 году из-за карантинных ограничений этот показатель снизился, но в текущем году он снова набрал обороты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась информация, что казахские «активисты» проводят «языковые патрули» в магазинах, проверяя продавцов на знание казахского языка. Организаторы рейдов публикуют видео патрулирования с оскорбительными заголовками и комментариями.