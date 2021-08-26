Новосибирск, 26 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время стратегической сессии «Развитие наукоградов — территорий с высокой концентрацией потенциала науки и инноваций» на VIII международном форуме технологического развития «Технопром-2021» заявил, что будущее наукоградов для региона — чрезвычайно актуальная тема.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Он отметил, что эта тема заставляет руководство региона по-новому подходить к системному развитию территорий с высокой концентрацией науки и инноваций, а также вызывает отклик со стороны федерального руководства.

Для Новосибирской области, известной своим Академгородком и целым рядом высокотехнологичных компаний, по словам Травникова, — это ключевой фактор. Среди первоочередных инструментов, которые необходимо отладить для привлечения в науку высококвалифицированных кадров, он назвал льготную ипотеку и другие механизмы соцподдержки молодых учёных.