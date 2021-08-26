Москва, 26 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На торгах 25 августа нефть марки Brent в моменте превышала отметку $71 за баррель, достигнув локальных максимумов на подходе к области $71,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

ArtseBie Нефть

«Однако закрытие прошло ниже $71. Сегодня, 26 августа, котировки слегка снижаются, но удерживаются над ключевыми скользящими средними.

Трейдеры продолжают отыгрывать сокращение добычи более чем на 400 тыс. баррелей в день компанией Pemex после аварии на добывающей платформе вследствие пожара.

Этот фактор будет оказывать поддержку рынку еще какое-то время, до полного восстановления производства.

Также подспорьем для Brent стало ослабление доллара. Американская валюта никак не может вернуться к росту несмотря на то, что отношение инвесторов к риску становится все осторожнее по мере приближения симпозиума в Джексон-Хоул, который стартует уже сегодня и продолжится в ближайшие дни.

Между тем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 3 млн баррелей, превысив прогнозы. Запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей. Здесь тоже ожидалось более скромное снижение.

Таким образом, отраслевая статистика в некотором роде помешала более агрессивному отступлению от максимумов во второй половине дня.

В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под давлением на фоне потенциальной фиксации прибыли перед симпозиумом в Джексон-Хоул. В этом контексте не исключено возвращение котировок под отметку $70, где теперь проходит двадцатидневная скользяща средняя.», — считает эксперт.

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