Москва, 26 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В крупных регионах РФ жилье может продолжить расти в цене как в оставшийся период 2021 года, так и в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В крупных регионах цены могут расти как в этом году, так и в следующем. Поскольку высок уровень спроса. В 2022 году цены будут зависеть от имеющихся программ кредитования. Останется ли льготная программа или ее отменят — это тоже сыграет немаловажную роль, — сказала Ермилова. — Сейчас уже начинает наблюдаться тенденция увеличения количества отказов в выдаче ипотечного кредита клиентам по льготным программам. Чрезмерное несбалансированное строительство может вызвать снижение ликвидности жилья. Особенно если в кредитах отказывают».

Как отметила экономист, пока квартиры не продаются, за их состоянием должен будет следить застройщик, а это новые невыгодные затраты для строительной компании.

«И даже сниженные цены могут не создать требуемый спрос. В этих случаях застройщики будут работать себе в убыток», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемый в РФ рост цен на жилье был спровоцирован перегревом этого рынка.