Экономист объяснила, продолжит ли в РФ дорожать жилье в 2022 году
Москва, 26 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В крупных регионах РФ жилье может продолжить расти в цене как в оставшийся период 2021 года, так и в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«В крупных регионах цены могут расти как в этом году, так и в следующем. Поскольку высок уровень спроса. В 2022 году цены будут зависеть от имеющихся программ кредитования. Останется ли льготная программа или ее отменят — это тоже сыграет немаловажную роль, — сказала Ермилова. — Сейчас уже начинает наблюдаться тенденция увеличения количества отказов в выдаче ипотечного кредита клиентам по льготным программам. Чрезмерное несбалансированное строительство может вызвать снижение ликвидности жилья. Особенно если в кредитах отказывают».
Как отметила экономист, пока квартиры не продаются, за их состоянием должен будет следить застройщик, а это новые невыгодные затраты для строительной компании.
«И даже сниженные цены могут не создать требуемый спрос. В этих случаях застройщики будут работать себе в убыток», — сказала Ермилова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемый в РФ рост цен на жилье был спровоцирован перегревом этого рынка.