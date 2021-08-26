Москва, 26 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Термин «Украина-Русь» был впервые введен в широкое обращение историком Михаилом Грушевским. Тем самым украинцы фактически приватизировали общее историческое наследие Древней Руси. Об этом на сайтеnovoross.info пишет Михаил Кришталь.

На Украине

По его словам, данный миф крайне удобен современной украинской элите, поскольку он представляет украинцев в качестве единственных хранителей богатого культурного наследия Руси. В пример автор привёл несколько фактов, которые делают этот миф несостоятельным:

«Во-первых, образование Древнерусского государства началось именно с севера (современной территории России), где, согласно историческим сведениям, основатель династии Рюрик обосновался сначала в Ладоге, а затем в Новгороде.

Во-вторых, летописи княжеств Руси вплоть до монгольского нашествия достаточно подробно описывали события, происходившие в самых различных регионах раздробленного государства, что подтверждает понимание людьми того времени своего единства.

В-третьих, схожие названия городов и иных географических объектов в самых дальних частях Руси опровергают мнение о том, что существовал центр страны, прилегающий к Киеву, а всё, что за ним — обширные земли, подчиняющиеся метрополии. Можно с легкостью обнаружить существование Переяславлей, Галичей и других аналогичных топонимов как на Украине, так и в России.

Наконец, восприятие Руси как единого образования жителями других государств.

К примеру, итальянец Плано Карпини в своем труде «История монголов» недвусмысленно писал: «В то же время умер Ярослав, бывший великим князем в некоей части Руссии, которая называется Суздаль». Таким образом, в отличие от современных украинских политиков и «историков», европейские путешественники воспринимали Суздаль, Киев, Новгород, Смоленск, Чернигов и многие другие города Руси как части единого целого».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Украина отмечает День независимости от здравого смысла, пишет «ВКонтакте» Владимир Рогов.

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