Нью-Йорк, США, 26 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Журналисты выяснили, сколько получают известные актёры за участие в проектах популярных сериалов. Об этом 26 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Выяснилось, что гонорар Генри Кавилла за съёмки в одном эпизоде шоу Netflix «Ведьмак» составляет $400 тыс. Издание отметило, что пока нет информации о том, платили ли Кавиллу столько же во время производства первого сезона сериала, или же он будет получать такие суммы за съёмки в продолжении. Стало также известно, что за одну серию будущего шоу «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us Педро Паскаль получит $600 тыс.

Напомним, ранее Netflix сообщил, что премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря 2021 года. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes первый сезон шоу получил от критиков оценку 68%, а от рядовых пользователей — 91%.