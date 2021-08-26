Тирасполь, 26 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В ходе 708 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 73 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 918 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 178 человек, в том числе 43 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1267 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 608 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 71 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 57 человек.

Стоит отметить, в Приднестровье действуют ограничительные меры для профилактики пандемии. В торговые помещения разрешено впускать ограниченное число посетителей, требуется соблюдать дистанцию, действует масочный режим.