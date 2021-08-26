Баку, 26 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Частые просмотры мультфильмов ребёнком в раннем возрасте могут стать причиной развития у него аутизма. Об этом 25 августа заявил главный педиатр минздрава Азербайджана Эркин Рагимов во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Цитата из м/ф «Маша и медведь». 2009. Россия Смотрит мультфильмы

«Чрезмерное увлечение детей мультфильмами может заложить основу аутизма. Вообще, когда ребенок ест, ему нельзя давать в руки планшет, телефон», — сказал Рагимов.

По его словам, детям до двух лет просмотры мультфильмов противопоказаны. Также педиатр заявил, что дети, которые в раннем возрасте «общаются» с планшетом или телефоном могут стать замкнутыми и перестать разговаривать.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года Роспотребнадзор принял новые санитарные правила, которые запрещают использовать для обучения детей смартфоны, так как у них слишком маленький экран.