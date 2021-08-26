Велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото Параолимпиады
Токио, 26 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Параолимпийских игр. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
В финальном заезде Асташов на круг опередил представителя Канады Тристана Чернова в гонке преследования на дистанции 3 тыс. метров.
Ранее Асташов в квалификационном заезде установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.
Теперь на счету сборной России четыре золотые медали Параолимпиады. Также у российских спортсменов одна серебряная и две бронзовые награды. Российская команда занимает третье место в медальном зачёте.