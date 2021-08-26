Баку, 26 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 25 августа выявили 3583 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 17 835 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 401 828 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 350 670 человек, в том числе 2216 — за последние сутки. На лечении находятся 45 755 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5403 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 33 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3583 выявленных случая заражения коронавирусом за последние сутки в результате 14 508 тестов. Выздоровевшими медики признали 1644 человек. Скончались 30 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что минздрав Азербайджана ранее обнародовал рекомендации привиться третьей дозой вакцины от COVID-19. Третью прививку предлагают сделать медикам, лицам старше 60 лет и тем, у кого ослабленный иммунитет.