Москва, 26 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Более 40 жителей Москвы, которых из-за коронавируса перевели на удаленную работу дома, не хотят возвращаться в офисы, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

Готовы работать несколько раз в неделю из дома и несколько дней в офисах 29% респондентов. Полностью вернуться обратно в офисы на пятидневную рабочую неделю желают 30% работников.

Аргументы противников «удалёнки» — «смена обстановки, общение с коллегами вживую, а не по скайпу, погружение в нормальную рабочую атмосферу». Сторонники «удаленки» считают, что «не нужно тратить деньги на обеды, время на дорогу и пустые разговоры с сослуживцами».

Как сообщало ИА REGNUM, треть компаний в Москве (32%) оставит всех ранее работавших дистанционно сотрудников на «удаленке».

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