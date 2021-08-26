Москва, 26 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Защита организма от штаммов COVID-19 усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам исследований в Аргентине.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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Отмечается, что специалисты проанализировали формирование антител и их вируснейтрализующую способность против штаммов «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский), «дельта» (индийский) и «лямбда» (перуанский).

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации («Спутником V»)», — сообщили в РФПИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в начале 2022 года Центр имени Гамалеи может приступить к первой стадии клинических испытаний вакцины, которая содержит сразу несколько штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

По его словам, эта новая вакцина будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка. Если испытания будут успешными, то далее можно будет создать вакцину, которая бы защищала одновременно от коронавируса и от гриппа.