Новосибирск, 26 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие. Об этом заявила главный вакцинолог минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.

boristrost Беременная женщина

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Отметим, что согласно действующим рекомендациям по вакцинации против новой коронавирусной инфекции беременным можно делать прививку на сроке после 22 недель и пока только «Спутником V». Для остальных вакцин беременность сейчас является противопоказанием.

«В очередной раз со стопроцентной уверенностью всем заявляю, что ни одна из существующих в мире вакцин не может вызвать бесплодие, — заявила главный вакцинолог минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева. — Очень часто задают этот вопрос, особенно когда мы вакцинируем от различных инфекций детей, подростков, молодых женщин. Я сталкивалась с тем, что женины, когда решают вопрос о вакцинации против коронавирусной инфекции и планируют беременность, откладывают вакцинацию. Это категорически неправильно. Если мы говорим о вакцинации, об инфекционной безопасности семьи, будущего малыша, то конечно задолго до этой беременности должна проходить подготовка».