Москва, 26 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Власти Москвы выделили 1 миллиард рублей предпринимателям. Они смогут компенсировать затраты в своих компаниях на профилактику распространения коронавируса, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Финансовую поддержку получат предприниматели, подавшие до 15 августа сведения на портале mos.ru о вакцинации 60% своих сотрудников. Это разовая выплата в размере 15 тыс. руб. и по 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям — 21,5 тыс. руб.

На выплату могут претендовать предприниматели, работающие в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений и др. Подать заявки на компенсацию за профилактику распространения коронавируса будет с 1 по 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для предпринимателей выпустили сборник антиковидных инструкций.

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