Сеул, 26 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Bemil.chosun.com Армия Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск и двух представителей военно-морских сил.

Известно, что двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 49.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1597. Из них 1553 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1882 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 243 317.

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