Сухум, 26 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. 139 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 25 августа в ходе 510 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 232 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 58 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 709 носителей SARS-CoV-2. Из них 20 307 признаны выздоровевшими, в том числе 143 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 370 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, из которых четыре — в течение последних суток.

Днём ранее в Абхазии выявили 123 новых носителя коронавируса в результате 422 исследований. Выздоровевшими медики признали 262 человека, скончался один пациент с COVID-19.

Напомним, в Сухуме с 19 августа работает мобильный госпиталь Минобороны России. 24 августа там выписали первого пациента, поступившего с диагнозом COVID-19.