Москва, 26 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Беременные женщины могут прививаться от COVID-19 после 22-х недель с начала беременности. Об этом журналистам заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина.

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«В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель», — сказала Долгушина.

По её словам, коронавирус опасен для беременных и увеличивает риски осложнений во время родов и материнской смертности. Также, подчеркнула специалист, COVID-19 опасен для беременных, которые страдают ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, а также хроническими заболеваниями печени и почек.

Долгушина подчеркнула, что в целях недопущения тяжёлых форм болезни и риска смерти беременным нужно прививаться, и делать это оптимально либо на этапе планирования беременности, либо после 22-х недель.