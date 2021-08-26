Токио, 26 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В параолимпийской сборной России на Играх в Токио не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщил глава российской делегации Павел Рожков.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«В нашей команде положительных тестов сегодня не было», — сказал Рожков.

26 августа оргкомитет Параолимпиады сообщил о 15 новых случаях заражения коронавирусом. 22 августа тесты тренера и врача российской команды дали положительный результат.