Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Ежемесячные сборы в размере $200 обяжет выплачивать своих сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, американская авиакомпания Delta Airlines. Об этом 25 августа сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративное письмо руководства организации.

ИА REGNUM Доллар

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В представленном документе глава Delta Airlines Эд Бастиан призывал всех работников авиапевозчика сделать прививку от коронавирусной инфекции препаратом американской компании Pfizer, который прошел полное одобрение в США. В письме также сказано, что с 12 сентября невакцинированные сотрудники будут обязаны каждую неделю сдавать тесты на заражение SARS-CoV-2.

Сборы за отсутствие прививки начнут взиматься с ноября. Бастиан отметил, что собранные средства будут компенсировать больничные сотрудникам, заболевшим COVID-19. Он добавил, что руководство Delta Airlines пошло на подобный шаг, чтобы «снизить финансовые риски из-за отказа от вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа министерство обороны США объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции всех американских военнослужащих.