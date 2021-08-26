Кишинёв, 26 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 25 августа выявили 559 случаев заражения коронавирусом в ходе 6260 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 265 817 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 255 991 человека, в том числе 267 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 955 пациентов с COVID-19, из которых 122 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6380 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 512 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6621 теста. Выздоровевшими врачи признали 239 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая обстановка. В республике растёт число госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе в последние дни сильно выросло число тяжелых случаев.