Буэнос-Айрес, 26 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Аргентины было выявлено почти 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 6994 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 155 079.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 161 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 110 966.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 40 407 410 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 12 916 502 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 8119 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.