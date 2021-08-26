Сеул, 26 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 0,75%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Данное решение было принято 26 августа в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что решение о повышении ставки не было единодушным. Один из членов комитета проголосовал за сохранение учётной ставки.

Напомним, что с мая 2020 года Банк Кореи замораживал ставку на рекордно низком уровне 0,5%.

Одновременно ЦБ Южной Кореи сохранил прогноз темпов роста отечественной экономики на 2021 год на уровне 4%. Однако прогноз по инфляции был повышен с 1,8% до 2,1%.