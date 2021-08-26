В Бразилии за сутки выявили свыше 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Бразилиа, 26 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Бразилии было выявлено свыше 30,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 30 671 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 20 645 537.
Также сообщается, что за этот же период в Бразилии от COVID-19 скончались 903 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 576 645.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 16 577 135 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 30 872 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.