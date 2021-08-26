Астана, 26 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 6358 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 761 249.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 8758.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 27 244 человека находится в стационарах, из которых 1857 в тяжелом состоянии и 208 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 6040 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.