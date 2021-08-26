Москва, 26 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 августа завершились третий день подряд ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,04%, до $71,86. На американской сессии цена повышалась до $72,38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Росту котировок на текущей неделе способствовали информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, пожар на нефтяной платформе компании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе, а также общее ослабление доллара США.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 14−20 августа запасы нефти сократились на 2,979 млн баррелей (прогноз был — 2,683 млн баррелей), запасы бензина — на 2,242 млн (прогноз был — 1,557 млн баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 645 тыс. против прогноза — 271 тыс. баррелей. Добыча в США сохранилась на уровне 11,4 млн баррелей в день.

Сегодня, 26 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,86. Покупатели полностью перекрыли последнее падение с 12 августа с $71,86. Им открыта дорога к уровню $74.

Активность покупателей сегодня может снизиться в связи с предстоящим симпозиумом в Джексон-Хоул, на котором Джером Пауэлл, возможно, представит план будущих шагов ЦБ США. Всех интересует информация о сокращении QE.

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