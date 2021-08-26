Брюссель, 26 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Вопрос о снятии более чем 60-летней финансовой, экономической и торговой блокады США в отношении Кубы поднял член Европарламента (ЕП) Жоао Пимента Лопес. Об этом 26 августа говорится в соответствующем обращении депутата к Совету Европейского союза, передает RT.

(сс) European Parliament Европарламент

Как указал член ЕП, американская блокада Кубы была усилена более жесткими ограничениями, которые приняла администрация президента США Дональда Трампа.

Также Лопес отметил, что продолжение действия этой блокады во время продолжающейся пандемии SARS-CoV-2 направлено на то, «чтобы лишить кубинцев доступа к предметам первой необходимости» — медицинских товаров и продовольствия.

«Несмотря на это, власти Кубы и её население придерживаются своего пути развития и отстаивают свой суверенитет и независимость. Борясь с пандемией у себя в стране, кубинцы продолжают проявлять солидарность с другими государствами и народами, в том числе со странами — членами ЕС», — отмечается в обращении евродепутата.

В связи со всем вышесказанным Лопес обратился к Совету Евросоюзу с вопросом о том, какие меры принимаются для снятия блокады США и «остроты проблем, которые она создаёт для Кубы и её народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путинымвыразил благодарность за российскую гуманитарную помощь, оказанную республике.