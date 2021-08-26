Москва, 26 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. На дневной сессии 25 августа рубль торговался в плюсе против доллара на фоне дорожающей нефти и пика налоговых платежей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На американской сессии нацвалюта окрасилась в красный цвет. Потери против евро и фунта были в два раза больше, чем против американца. Такая разница вызвана покупками евро и британца на Форекс.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,27%, до 73,93 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 87,06 руб., фунт/рубль — на 0,54%, до 101,77 руб.

Развивающиеся валюты находятся под воздействием неопределенности, связанной с онлайн—встречей в Джексон-Хоул, которая стартует 26 августа. Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла запланировано на 27 августа.

Несмотря на повышение нефтяных котировок, рубль решил занять выжидательную позицию и не укрепляться против доллара США, как это сделали евро и фунт.

Сегодня, 26 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,86. Утренняя сессия на Мосбирже открылась по рублевым парам спокойно.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность на рынках из-за будущего выступления главы ФРС США, по паре доллар/рубль стоит ожидать консолидации в диапазоне 73,50−74,50 руб.

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