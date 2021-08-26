Токио, 26 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Японское правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции еще в восьми префектурах страны, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Сообщается, что власти Японии ввели режим ЧС в префектурах Хоккайдо, Мияги, Аити, Гифу, Хиросима, Миэ, Сига и Окаяма. Таким образом, ограничения введены уже в 21 из 47 префектур, включая Токио и Осаку, и затрагивают более 75% населения Японии.

Отмечается, что в вышеупомянутых префектурах режим ЧС вводится на период с 27 августа по 12 сентября. При этом рост заболеваемости COVID-19 в Японии связывают со стремительным распространением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

«В большинстве регионов Японии инфекция распространяется в беспрецедентных масштабах», — заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Глава японского правительства добавил, что система здравоохранения Японии находится в тяжелом состоянии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. При этом зафиксирован и прирост числа заболевших среди молодых людей возрастом до 20 лет.