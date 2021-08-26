Замглавы Минобороны РФ провёл переговоры с министром обороны Нигерии
Москва, 26 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин 25 августа провёл переговоры с министром обороны Нигерии Баширом Салихи Магаши. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Встреча была проведена в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021».
Во время переговоров стороны обсудили существующие проекты сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Также были затронуты актуальные вопросы региональной безопасности в Африке.
«Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия».
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провёл переговоры с постоянным секретарём министерства обороны Кипра Андреасом Лука.