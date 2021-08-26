Канберра, 26 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Австралии за прошедшие сутки впервые с начала пандемии выявили более тысячи зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба австралийского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что на австралийской территории за 25 августа подтвердили 1123 случая заражения SARS-CoV-2. При этом 1029 из них приходится на штат Новый Южный Уэльс. Еще 80 заболевших зафиксировали в штате Виктория, остальные 14 — в столичном регионе Австралии.

Австралийские власти уверяют, что в ближайшие дни не намерены ослаблять карантинные ограничения из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, вызванной стремительным распространением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Австралии выявили 46 728 случаев заражения коронавирусом. При этом почти половина населения страны находится в регионах, закрытых на карантин.