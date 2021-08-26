Бразилиа, 26 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Третий укол вакцины от коронавирусной инфекции в Бразилии начнут ставить во второй половине сентября, 25 августа сообщило бразильское министерство здравоохранения на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В заявлении ведомства отмечается, что приоритет в распределении бустерных доз будет отдаваться людям с ослабленным иммунитетом. Третью прививку от COVID-19 они смогут сделать через 28 дней после второго укола.

Кроме того, предпочтение будет отдано и пациентам старше 70 лет, которым вакцина вводилась не менее шести месяцев назад. Для бустерных прививок будут использовать препараты американских фрамкомпаний Janssen, Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило введение третьей дозы вакцин от коронавирусной инфекции производства Pfizer и Moderna для прививок лицам с ослабленным иммунитетом.