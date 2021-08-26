Хабаровск, 26 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается платная вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции — в регион доставлено свыше 3000 доз вакцины «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

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Привились от коронавируса уже 465 иностранцев.

Иностранных граждан вакцинируют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, заключается договор ещё с пятью медучреждениями села Троицкое Нанайского района, Охотской, Комсомольской межрайонной и Верхнебуреинской больницами.

Ввиду отсутствия российского полиса ОМС, вакцинация платная — порядка 1200 рублей. Всего в регионе проживает 10 477 иностранцев.

Всего в Хабаровский край поступило более 387 тыс. доз вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прививать платно иностранцев будут вакциной «Спутник Лайт», стоимость — 1100 рублей.